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    Muğla'da vitesi karıştıran kadın sürücü, mağazaya girdi

    Muğla Bodrum'da kadın sürücü, aracı geri vites yerine ileri vitese alınca süt ürünlerinin satıldığı bir mağazaya çarptı.
    • 18.04.2022 - 18:35
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:42
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    Muğla'da vitesi karıştıran kadın sürücü, mağazaya girdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir süt ürünleri işletmesine 48 ABH 104 plakalı otomobili ile gelen Ayşe S. A. isimli sürücü, işletme önünde vitesi karıştırınca işletmenin giriş kısmına süratli bir şekilde çarptı.

    İnek heykeli ile duvar alt kata düştü

    İHA'nın haberine göre, çarpmanın şiddetiyle işletme önündeki inek heykeli ve duvar, büyük bir gürültüyle alt kattaki ofisin kapısının önüne düştü. O esnada ofis önünde oturan bir vatandaş, duvar ve inek heykelinden kıl payı kurtuldu.

    Maddi hasarla atlatılan kazayı görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Muğla'da vitesi karıştıran kadın sürücü, mağazaya girdi VİDEO

    Muğla da vitesi karıştıran kadın sürücü, mağazaya girdi #1

    Muğla da vitesi karıştıran kadın sürücü, mağazaya girdi #2

    Muğla da vitesi karıştıran kadın sürücü, mağazaya girdi #3

    Muğla da vitesi karıştıran kadın sürücü, mağazaya girdi #4


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