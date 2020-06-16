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    Muğla'da yanına çağırdığı köpeği çalan şahıs kamerada

    Sahibinin evde bulamadığı sevimli köpeğin, sevme bahanesiyle kendisini kandıran bir kişi tarafından çalındığı o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.06.2020 - 11:19
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    Muğla'da yanına çağırdığı köpeği çalan şahıs kamerada

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde pazarcılık yapan Ummuhan Döğerli, pazar dönüşü  çok sevdiği köpeğini bulamayınca, bir hafta önce evine taktırdığı güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    Görüntüleri izleyen Döğerli, köpeğinin bir araçla gelen şahıs tarafından çalındığını gördü.

    SEVECEKMİŞ GİBİ YAPIP ARABAYA ALDI

    Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlara göre, evin önünden otomobil ile geçen bir kişi sevimli hayvanı görüyor. Daha sonra geri geri gelip bu defa köpeği sevecekmiş gibi yanına çağırıyor.

    Direksiyondan inmeden yanına kadar gelen köpeği alıp aracına atan şahıs daha sonra evin önünden uzaklaşıyor.

    Muğla'da yanına çağırdığı köpeği çalan şahıs kamerada

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Köpeğini çok sevdiğini söyleyen ve bulunmasını isteyen Ummuhan Döğerli, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek köpeğini çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu.

    "KÖPEĞİMİ ÇOCUK GİBİ SEVİYORUM"

    Döğerli, “Ben pazarcılıkla geçinen ve yalnız bir insanım. Bir hafta önce evde yalnız olduğum için kamera taktırmıştım. Köpeğimi çocuk gibi seviyorum ve köpeğimi geri istiyorum" dedi.

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