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İHA

Muğla’nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi’nde sahildeki bir restoranın mutfak kısmındayangın çıktı.

RESTORANDA ELEKTRİK KAYNAKLI YANGIN PANİĞİ

İlk belirlemelere göre işletmenin elektrik aksamından çıkan yangın restoranda etkili olurken, yandaki otelin sundurması da alevlere teslim oldu.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını diğer işletmelere sıçramadan söndürdü.

Yangında restoranda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bitişikteki otelin sundurması da zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.