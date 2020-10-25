Muhittin Böcek, 58’inci yaşına yoğun bakımda girdi

Korona tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalanarak özel hastanede tedaviye alınmış, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu.

Tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Muhittin Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI PAYLAŞILDI

17 Ağustos tarihinden itibaren hastanede tedavi gören Başkan Böcek, bugün 58 yaşına bastı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Böcek için birçok kişi sosyal medya hesabından doğum günü mesajları yayınladı.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Bulguları genel olarak stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.

Son yapılan açıklamada Böcek'in, vucudunda enfeksiyon bulgularının devam ettiği de belirtilmişti.