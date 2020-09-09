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    Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu

    24 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in tedbir amaçlı uyutulduğu açıklandı.
    • AA
    • 09.09.2020 - 14:51
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    Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu

    17 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor.

    24 gündür koronavirüsle mücadele eden Böcek, dün yoğun bakıma alınmıştı.

    TEDBİR AMAÇLI UYUTULDU

    Astım hastası olan Muhittin Böcek'in bugün, akciğerlerinde tahribat oluştuğu, ciğerlerinin daha fazla zarar görmemesi için tedbir amaçlı uyutulduğu açıklandı.

    Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu #1

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