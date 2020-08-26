Müjde Ar, Bodrum Belediyesi’ni CİMER’e şikayet etti

Bodrum'a bağlı Gündoğan Mahallesi’ndeki evinin yakınında gürültü kirliliğine neden olduğu belirlenip, hakkında idari yaptırım kararı alınan otele belediye işlem yapmayınca, oyuncu harekete geçti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan oyuncu Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak, Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle bir süre önce şikayet etmişti.

Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir süre önce de 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kuracağını açıklamıştı.

‘GEREKLİ İDARİ YAPTIRIMLAR YAPILMADI’

Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisindeki evinin yakınında yüksek sesle müzik sesle yayın yapan otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirten Ar, Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu.

Ar, avukatı Mustafa Emre Atmaca aracılığıyla CİMER'e gönderdiği dilekçesinde, Bodrum Belediye Başkanlığı'na 22 Temmuz'da verilen son dilekçe sonucunda bahse konu otelde yapılan gürültü ölçümlerinde sınır değerlerinin aşıldığının tespit edilip, idari yaptırım kararı alındığını hatırlatarak şunları aktardı:

“İŞLEMLERİN DENETİMİ İÇİN BAŞVURMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR”

“Ancak süre içinde şikayet konusu işletme için hiçbir tedbir, uyarma, para cezası, ruhsat iptali, kapatma veya benzeri uygulama yapılmadığı sabittir. İlgili işletme ile ilgili birçok kez aynı sebepten kaynaklı idari yaptırım kararı almasına binaen 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükmünce işletmenin müzik ruhsatının veya işletme ruhsatının iptali veya gerekli tedbirleri içerir idari yaptırım kararları alınması elzemken bu husus ilgili belediye tarafından sürekli atlanmıştır. Bu nedenlerle Bodrum Belediye Başkanlığı'nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

KARARLARI DA DİLEKÇESİNE KOYDU

Oyuncu, avukatı aracılığıyla CİMER'e gönderdiği dilekçesine söz konusu otel hakkındaki daha önce yaptıkları şikayet dilekçelerini ve alınan idari yaptırım kararını da ekledi.