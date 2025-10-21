Abone ol: Google News

Müjdeyi verdi: Ay sonu Balkanlardan geliyor

Kış ayını özleyen vatandaşlara sevindiren haber geldi. Bu ayın son günlerinde Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye’ye giriş yapacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 08:44
Müjdeyi verdi: Ay sonu Balkanlardan geliyor
  • Meteoroloji, ay sonunda Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
  • Bu gelişme mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda düşüşe neden olacak.
  • Soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlar da etkili olacak.

Meteoroloji kaynaklarından vatandaşlara müjdeli haber geldi.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bu ayın son günlerinde Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgası ile birlikte düşecek.

FIRTINA, YAĞMUR, KAR BİR ARADA

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye’ye soğuk hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu.

Soğuk hava ile birlikte yağışların da etkili olacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Yurttaşları mutlu edecek gelişmeler var. Balkanlar sezonun ilk soğuk hava dalgası için hazırlık yapıyor. Ay sonu soğuk, yağmur, fırtına, kar karışımlı "karambol" yaşayabiliriz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Gelsin dimi, başlayalım artık…”

İç Haber Haberleri