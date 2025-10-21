Müjdeyi verdi: Ay sonu Balkanlardan geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji kaynaklarından vatandaşlara müjdeli haber geldi.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bu ayın son günlerinde Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgası ile birlikte düşecek.

FIRTINA, YAĞMUR, KAR BİR ARADA

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye’ye soğuk hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu.

Soğuk hava ile birlikte yağışların da etkili olacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Yurttaşları mutlu edecek gelişmeler var. Balkanlar sezonun ilk soğuk hava dalgası için hazırlık yapıyor. Ay sonu soğuk, yağmur, fırtına, kar karışımlı "karambol" yaşayabiliriz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Gelsin dimi, başlayalım artık…”