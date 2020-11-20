Murat Kurum: Kentsel dönüşümle 54 milyondan fazla vatandaşımızı güvenceye aldık

Gelecek yılın bütçesine ilişkin konuşan Bakan Kurum, ülkedeki binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdiklerini bildirdi. Kurum, afetlere karşı vatandaşların güvenliğinden de bahsetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı.

Bakan Kurum, bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla beraber toplam 41 bin 682 personeli bulunduğunu, 2021 yılı bütçesinin 3 milyar 378 milyon 164 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin ise 1 milyar 290 milyon 815 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

Kurum: Kentsel dönüşümle 54 milyondan fazla vatandaşımızı güvenceye aldık VİDEO

BELİRLENEN REZERV YAPI ALANI

Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar TL olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını, yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar TL olan 19 bin 766 konutun yapımının tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirerek, "30 milyar TL bedelli 85 bin konutun inşa çalışmaları devam ediyor. 98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik. Bu bağımsız bölümlerden 50 bin 822’sini yıkımını tamamlayarak dönüşüm çalışmalarını başlattık.

Toplam büyüklüğü 295 hektar olan 31 alanı riskli ilan ettik. Yine toplam büyüklüğü 4 bin 641 hektar olan 95 alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. TOKİ eliyle, yatırım bedeli 44 milyar TL olan 115 bin 581 sosyal konutun temelini attık. 17 milyar 212 milyon TL bedelli 60 bin konut ve donatıların yapımını tamamladık." diye konuştu.

"DEPREMLE MÜCADELE TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİDİR"

Bakan Kurum, depremle mücadelenin önemini vurgulayarak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi; depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Bugün nüfusumuzun yüzde 71'i deprem riskli alanlarda yaşıyor. Ne yazık ki; son 100 yılda, 80 bin vatandaşımız hayatını depremlerde kaybetti. Bugünkü tespitlerimize göre; Türkiye'de 9.8 milyon bina, 28.6 milyon konut var. Türkiye genelinde 1.5 milyon, İstanbul'da da 300 bin bağımsız birimin çok acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi; 2012 yılında; Cumhurbaşkanımızın 'bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul'umuzdan başlattık.

"54 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZI..."

1 milyon 500 bin bağımsız bölümde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yapılara ait tüm ruhsat, iskân, proje, denetim, yapı sahibi, müteahhit gibi bilgilerin yer aldığı ve bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız. Şu ana kadar kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümle, TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde de 65'ini güvenli hale getirdik. 54 milyondan fazla vatandaşımızı afetlere karşı güvence altına aldık." diye konuştu.

"İZMİR'DE 2000'DEN SONRA YAPILAN BİNALARDA HASAR YOK"

Bakan Kurum, başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar için 165 milyon TL destek sağladıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 12 milyar TL bedelli 32 bin afet konutunun yapımını başlattık. 3 bin 34 afet konutunu tamamladık. 20 bin 858 afet konutunun yapımı devam ediyor. İzmir'de 145 bin 677 bina, 737 bin 291 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. Buna göre ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 647 bina, 4 bin 556 bağımsız bölüm olduğunu tespit ettik. Yine; 6 bin 465 az hasarlı, 676 orta hasarlı binamız var.

Bugün itibarıyla eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı, 136; yıkımı biten ve devam eden bina sayısı 73'tür. İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır. İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da, hasar da tespit etmedik. Bu da aslında devlet olarak, 99 depremi sonrasında aldığımız tedbirlerin, inşaatlarda uyguladığımız yapı denetim çalışmalarımızın ne kadar doğru adımlar olduğunun bir göstergesidir.

"YATAY MİMARİYE UYGUN KONUTLARI İZMİRLİ KARDEŞLERİMİZE TESLİM EDECEĞİZ"

İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz. İlaveten İzmir Şehir Hastanesi'nin yanında yer alan 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanımızda, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, yatay mimariye ve bölgenin dokusuna uygun yeni konutları önümüzdeki yıl İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz."