Murat Kurum: Millet Bahçelerimizi inşa ediyoruz

'Saraçoğlu Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 44 tescilli yapının restore edildiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bakan Murat Kurum projeye ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu proje ile çevre ve doğa merkezli yaklaşımı ele aldıklarını belirtti.

"44 TESCİLLİ YAPIYI RESTORE EDİYORUZ"

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek, muhafaza ediyoruz. Tamamen kapsayıcı bir yaklaşımla istişare ederek vatandaşlarımızın talebini alarak yürütmekteyiz. Bu alandaki tüm tescilli ağaçları koruyarak projeyi yapıyoruz."