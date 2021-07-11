Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize ziyaretinde kentsel dönüşüm projesiyle Rize'de daha güzel ve sağlam binaların olmasını amaçladıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar kapsamında Rize'yi ziyaret etti.

Bakan Kurum, Rize Belediye Başkanı Ramni Metin'den devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ardından yapımına başlanan belediye blokları alanını gezerek inceleme yapan Kurum, deprem riski dolayısıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesi hakkında konuştu.

''1 YIL İÇİNDE RİZE'DE TARİHİ BİR DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ''

Kurum, vatandaşlarla uzlaşarak, onları mağdur etmeden taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle projenin başlangıcının yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Zemin iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor ve kot itibarıyla baktığımızda deniz seviyesinin altına inmiş bulunmaktayız. Burada gerekli zemin iyileştirmeleri de yapılıyor. Bir yıl içinde 404 ofis, 200 de ticari ünite olmak üzere önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. 1 yıl içinde tamamlayıp Rize merkezde tarihi bir dönüşümü tamamlamış olacağız. Burası şehrin kalbi ve hemen önüne de millet bahçesi yapacağız. Buradaki cephelerin iyileştirilmesi, sokak sağlıklaştırma projesiyle Rize Meydanı 2022 yılında çok daha güzel, sağlam ve güvenli binaların olduğu bir alan olacak."

Murat Kurum, Rize'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi VİDEO

2022 YILINDA 1000 KONUT TAMAMLANMIŞ OLACAK

Alanda deprem ve hatta yıkılma riski taşıyan binalar olduğunu, bu binaları boşalttıklarını, vatandaşları da sağlam ve güvenli alanlara aldıklarını anlatan Kurum, "267 bağımsız bölümden oluşan dönüşümü de yerinde yapıyor olacağız. Yağlıtaş ve Salarha'da ilk etapta 500 olmak üzere toplam 1000 konutun yapım sürecine başladık. 2022 yılının ilk ayları içinde de tamamlamayı öngörüyoruz. Amacımız Rize için çok daha güzel, sağlam binaların olmasıdır. Bunun için de her türlü tedbiri alarak projelerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

Yağlıtaş Mahallesi'nde yapımı devam eden afet konutlarını da inceleyen Bakan Kurum, daha sonra yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayın programına katıldı.