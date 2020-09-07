Korkut ilçesinde saat 11.47'de, 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

MERKEZ ÜSSÜ KORKUT

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 11.47'de kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Korkut ilçesi olduğu ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

Deprem yerin 9.60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.