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    Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

    Korkut ilçesinde saat 11.47'de, 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 12:06
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    Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

    MERKEZ ÜSSÜ KORKUT

    AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 11.47'de kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Korkut ilçesi olduğu ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

    Deprem yerin 9.60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Muş ta 4.1 büyüklüğünde deprem #1

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