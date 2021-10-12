Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin etti

Muş'ta eğitimlerini başarıyla tamamlayan 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Muş İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından eğitimden başarıyla geçen güvenlik korucuları silah başında yemin etti.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, korucuların sahada terörle mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük destekçileri olduğunu söyledi.

"ALLAH YAR VE YARIMCILARI OLSUN"

Güvenlik korucularının yemin ederek ailenin bir ferdi olduğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şanlı üniformasını giymek, bu memlekette en önemli ve kutsal işlerden biri. Tüm kardeşlerimin bu emaneti kutsal bileceklerini ve terlerini, bayrak ve millet için bu üniformaya akıtacaklarını biliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hiçbir görev ve sorumluluktan kaçmayız. Her zaman diri ve uyanık olmak zorundayız. 15 Temmuz'da yedi düvel üstümüze geldi. İçerdeki hainler ile dışardaki hesaplar birleşti. Yine bu millet 'dur' dedi. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan hepimizin gurur duyması lazım. Bu şanlı üniformayı giymek en büyük gurur kaynaklarından biri."





"TERÖRÜN BELİ KIRILMIŞTIR"

Hükümetin son yıllarda güvenlik korucularına önemli imkanlar sağladığını hatırlatan Gündüzöz, eskiden geçici köy korucusu adı altında olan bu pozisyonun, şu anda güvenlik korucusu ismiyle oldukça sağlam bir hukuki zemine oturtulduğunu vurguladı.

Özlük hakları ve operasyon tazminatında önemli iyileştirmelerin yapıldığını aktaran Gündüzöz, "Harçsız silah ruhsatı alma imkanı getirilmiş, pek çok konuda iyileştirmeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimize ve büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Teçhizatı ve eğitimiyle artık çok daha kuvvetli olan jandarmamız, çok daha kuvvetli güvenlik korucularıyla emniyet ve asayiş hizmetlerini yapmaya devam edeceğiz. İnşallah terörün beli kırılmıştır. Artık sınır içinde 100'lü rakamlarla ifade edilmektedir. Bunlar bitti, bitecek. Bunda güvenlik korucularımızın da emeği var." şeklinde konuştu.

"GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞINIZDAN ENDİŞEMİZ YOKTUR"

Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ise güvenlik korucularının hazırlayıcı zorunlu eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirtti. Yemin eden güvenlik korucularının bugün göreve başladığını bildiren Şen, şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımız ve namusumuz olan silahlar üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemin, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan endişemiz yoktur. Yeminize sadık kalacağınıza hiç kimsenin şüphesi yoktur. Yemininiz, yüce ulusumuza ve güvenlik güçlerimize, size ve tüm sevdiklerinize hayırlı olsun. Başınız dik, göğsünüz daima kabarık olsun. Çünkü sizler mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin evlatlarısınız."





Göreve yeni başlayan güvenlik kurucuları adına konuşan Hamdüsena Gökçek de 40 yıldır dede, baba, amca ve ağabeylerinin güvenlik korucusu olarak komutanlarla omuz omuza mücadele verdiğini anımsattı.

Gökçek, "Can verip şehit oldular, gazi oldular. Biz de bugün yemin ederek arkadaşlarımızın bıraktığı yerden bu kutsal görevi devraldık. Canımız sağ olduğu sürece terörle mücadelemize onların bıraktığı yerden kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelemizde canımız pahasına görev yapacağımıza ve yeminimize sadık kalacağımıza bir kez daha huzurunuzda söz veriyoruz." diye konuştu.

Törene, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ve davetliler katıldı.