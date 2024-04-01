Muş'ta elektrik arızasını gideren ekiplere ayı sürprizi Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Muş'ta elektrik arızalarını gidermek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürürken yaban hayvanlarıyla da mücadele ediyor.

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İHA

Muş kırsalında gecenin karanlığında elektrik arızalarını gidermek için karlı yolları aşan ekipler, arazide karşılaştıkları ve kış uykusundan uyanan ayıları cep telefonları ile kaydetti. 4 ayının koşarak uzaklaşmasından sonra yollarına devam eden ekipler, zor şartlara rağmen arızaları giderdi.

Ayılar hızla uzaklaştı

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Muş İl Müdürü Suat Coşar, zor bir coğrafyada görev yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak zor bir coğrafyada çalışmalarımızı sorunsuz bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Arızaları giderirken de ekiplerimiz zaman zaman yaban hayvanları ile karşılaşıyorlar. Ekiplerimiz araziye çıkarken 4 ayı ile karşılaştı. Çok şükür ayıların herhangi bir saldırısına maruz kalmadılar. Ayılar bölgeden uzaklaştıktan sonra ekiplerimiz 4 kilometre yürüdükten sonra arızaları başarılı bir şekilde giderdiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)