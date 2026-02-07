Muş'ta işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

- Muş'ta işçileri taşıyan minibüs kaygan zemin nedeniyle şarampole devrildi.
- Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
- Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı.
Muş'ta kaygan zemin kaza getirdi...
Havalimanı yolu üzerinde işçileri taşıyan bir servis minibüsü kaza yaptı.
KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İşçi servisi olarak kullanılan minibüs, havalimanı yolunda kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçlarla hastaneye götürüldü.
GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
2 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş’taki hastanelere sevk edildi.
Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.