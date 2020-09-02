Mustafa Akıncı Rum Kesimi'ne silah ambargosunun kaldırılmasına tepkili

ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına Mustafa Akıncı da tepki gösterdi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşadığı gerilim sonrası, ABD'den silah ambargosunu kaldırma kararı geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'i arayarak ambargonun kaldırıldığını bildirdi.

Bu görüşmenin ardından ise ambargonun kaldırılması ABD'li yetkililer tarafından kamuoyuna açıklandı.

AKINCI'DAN TEPKİ

Ambargonun kaldırılmasına Türkiye'den tepkiler gelirken bir sürpriz tepki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Akıncı, Ada'nın Büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonda görüştü.

Akıncı, ABD'nin Rum tarafına silah satış kısıtlamasını kaldırma kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti.

30 EYLÜL'E KADAR AMBARGO YOK

Garber'in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Garber, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD'nin, savunma amaçlı silahların Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı kararını iletti.

Görüşmede Garber, ABD'nin halihazırda Rum lider Nikos Anastaiades'e alınan bu kararı ilettiğini ve kendisinin de Kıbrıs Türk tarafına bilgi vermek istediğini ifade etti.

"YANLIŞ KARAR"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Garber'e ABD'nin almış olduğu bu kararın, Rum tarafını Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını kaydederek, alınan bu kararın yanlışlığını vurguladı.

Akıncı, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de silahlanma çabalarına katkı sağlamak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini belirtti.

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