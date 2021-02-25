Mustafa Şentop: Fezlekelere karma komisyon karar verir

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, meclise giden fezlekeler açıklama yaptı.

Azerbaycan Büyükelçiliği'nde "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi" açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop,basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Şentop, meclise giden 33 fezleke hakkında, “Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim, bu kadar dosya sayısının olaması üzücü. Dosyaların içeriği daha çok teröröle ilgili. Karma komisyon değerlendirme yapar dosyaların içeriğine göre karar verilir."dedi

TBMM Başkanı Şentop, Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyalarının Meclis'e gelmediğini bildirdi.

Meclis Başkanı Şentop, şu sözleri kaydetti:

"Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız."