Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge stres biriktirdi

- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin 6 Şubat depremlerinden sonra stres biriktirdiğini belirtti.
- Görür, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 14.49’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre sarsıntı, 13,15 kilometre derinlikte kaydedildi.
Çevre il ve ilçelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
NACİ GÖRÜR: BÖLGE STRES BİRİKTİRDİ, DİKKATLİ OLUNMALI
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
Hani depreminin sığ bir deprem olduğunu kaydeden Naci Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
Paylaşımında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerini anımsatan Görür, bölgenin bu depremler nedeniyle stres biriktirdiği uyarısında bulundu.
Naci Görür, "Dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.