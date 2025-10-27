Abone ol: Google News

Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge stres biriktirdi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin 6 Şubat depremlerinin ardından stres biriktirdiğine dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 05:06
  • Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin 6 Şubat depremlerinden sonra stres biriktirdiğini belirtti.
  • Görür, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 14.49’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre sarsıntı, 13,15 kilometre derinlikte kaydedildi.

Çevre il ve ilçelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

NACİ GÖRÜR: BÖLGE STRES BİRİKTİRDİ, DİKKATLİ OLUNMALI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Hani depreminin sığ bir deprem olduğunu kaydeden Naci Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Paylaşımında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerini anımsatan Görür, bölgenin bu depremler nedeniyle stres biriktirdiği uyarısında bulundu.

Naci Görür, "Dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.

