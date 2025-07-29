Nam-ı diğer "Kuluforniya"! Türkiye'nin gurbetçi ilçesi: Burada döviz geçiyor...

İsveç başta olmak üzere en fazla göçü İskandinav ülkelerine veren 50 bin kişinin yaşadığı Kulu'nun nüfusu, yaz aylarında ziyarete gelen gurbetçilerle 150 bine kadar çıkıyor.

İlçede, dönem dönem kuzey Avrupa ülkesinden gelen siyasetçiler, seçim çalışması da yapıyor.

Kovid-19 salgını dönemi dışında her yıl memleketini ziyaret etme geleneğini bozmayan gurbetçiler, ilçe ekonomisine ve esnafa büyük katkı sunuyor.

Caddelerde dolaşan yabancı plakalı otomobiller ve mağazalarda alışveriş yapan gurbetçilerle ilçe yaz aylarında en hareketli dönemini yaşıyor.

KULUFORNİYA'NIN HİKAYESİ

Gurbetçiler arasında "Kuluforniya" olarak da anılan Kulu'da, çevre ilçelerin aksine birçok ulusal ve uluslararası markanın mağazası, 8 banka şubesi ve geniş alışveriş imkanları bulunuyor.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, İsveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, Avusturya, Kanada gibi ülkelerde yaşayan 100 binden fazla gurbetçinin büyük bir bölümünün yazın ilçeye geldiğini söyledi.

Ünver, "Kuluforniya ismi şakayla karışık halk arasında ortaya atılmış bir isimdi. 'Amerika'nın Kaliforniya'sı varsa bizim de Kuluforniya'mız var.' diyorlar. Halk arasında şakayla karışık bu isim yayıldı gitti." dedi.

EKONOMİ ÇOK CANLI

İlçede 100 çalışanlı bir alışveriş merkezi işleten Semih Koyuncu, yaz döneminde çok ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Gurbetçilerin tüm taleplerine cevap verebilmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Ankara'ya 100, Konya'ya 150 kilometre mesafede kırsal bir yerdeyiz ama burası tabiri caizse bir sahil bölgesi gibi. Ekonomisi yüzde 80 gurbetçilere bağlı. Her ailede mutlaka bir gurbetçi var. Yurt dışından gelen döviz de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bölgedeki diğer ilçelerde böyle bir potansiyel yok. Yazın buradaki nüfusun 2-3 katına çıktığını keşfeden ulusal ve uluslararası firmaların da burada iş yerleri var."

"DÖNER YETİŞTİREMİYORUZ"

Döner ustası Mesut Çiftçi, günde 500 kilograma yakın döner sattıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Yaz ayları bayağı yoğun geçiyor. Gurbetçi arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız bu dönemde tatile geliyor. Ekonomik olarak burası gurbete bağlı olduğu için yazın işlerde çok artış oluyor. İşlere yetişemiyoruz."