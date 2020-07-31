Dolar
6.9889
0.0214%
Euro
8.2367
-0.4977%
Altın
1973.37
0.8663%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
441.929
0.5314%
Bitcoin
79301.72
1.2675%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Namaz için Atatürk büstünü örten köylülere CHP'den tepki

    Namaz için Atatürk büstünü örten köylülere CHP'den tepki

    Sinop'ta, bir okul bahçesinde namaz kılmak için Atatürk büstünün bezle kapatılmasına CHP'li Barış Yarkadaş tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 18:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Namaz için Atatürk büstünü örten köylülere CHP'den tepki

    Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir okulun bahçesinde namaz kılan köylüler, Atatürk büstünü bezle kapattı.

    Bölgede yaşayanlardan biri bu olaydan rahatsız olarak, Atatürk büstünün örtülü halini fotoğraflayıp eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a gönderdi.

    Yarkadaş kendisine gönderilen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

    Yarkadaş, " Köyde cami olmasına rağmen, okulun bahçesinde namaz kıldılar. Bu fotoğrafı bana gönderen köylü telefonda adeta isyan etti ve "Cami dururken, bilinçli olarak okulun bahçesine geliyorlar ve Atatürk büstünün üstünü örterek saf tutuyorlar. Bez dünden beri örtülü. Atatürk'e yapılanı sindiremiyoruz" dedi." ifadelerini kullandı.

    Namaz için Atatürk büstünü örten köylülere CHP'den tepki #1

    NİYET SAYGISIZLIK DEĞİLDİ, ÖRTÜ KALDIRILDI

    Bir süre sonra sosyal medya hesabından örtünün kaldırıldığını ifade eden Yarkadaş, örtüyü örten köylülerin yanlış anlaşıldıkları için üzgün olduklarını, amaçlarının saygısızlık olmadığını ifade ettiklerini duyurdu.

    Namaz için Atatürk büstünü örten köylülere CHP'den tepki #2

    Namaz için Atatürk büstünü örten köylülere CHP'den tepki #3

    Görüş Bildir