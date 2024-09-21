Narin'in köyünde dikkat çeken ölümler: 15 çocuktan 9'u Güran ailesinden

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledildiği Tavşantepe Köyü ile ilgili oldukça sarsıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı.
Narin'in cinayetinin ardından Güran Ailesi ve köydeki çocuk ölümleri tartışılmaya başlandı.
15 ÖLÜMDEN 9'U GÜRAN AİLESİNDEN
Narin'in trajik ölümünden sonra sessizliğe gömülen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuğun hayatını kaybettiği, toplamda 15 çocuk ölümünün yaşandığı ve bunlardan 9'unun Güran ailesine mensup olduğu ortaya çıktı.
İşte o ölümler şu şekilde:
- Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü.
- Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler A.A ve Y. A., 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü.
- Narin'in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S.(3) ile F. S.(4) aynı gün öldü.
- Narin'in annesinin amca çocuğu F. Ç ile M.Ç. de 2 yaşında hayatını kaybetti.
- Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. 5 aylıkken öldü.
- Savaş Güran'ın (22) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi.
DİĞER ÖLÜMLER
Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Küme Evleri'nde 8 çocuk ölümünden 6'sının Narin Güran'ın ailesi dışında olduğu tespit edildi.
- F. D. / (18 günlükken ölmüş) Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995
- M. B. / (Erkek, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012
- S. D. / (Kız, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986
- Ş. D / (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001
- Ş.K. / (Erkek, 9 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009
- Z. T. / (Erkek, 12 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001
15 çocuk ölümünün Narin Güran soruşturması kapsamında inceleneceği ifade ediliyor.
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