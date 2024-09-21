Narin'in köyünde dikkat çeken ölümler: 15 çocuktan 9'u Güran ailesinden

Haber Merkezi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledildiği Tavşantepe Köyü ile ilgili oldukça sarsıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı.

Narin'in cinayetinin ardından Güran Ailesi ve köydeki çocuk ölümleri tartışılmaya başlandı.

15 ÖLÜMDEN 9'U GÜRAN AİLESİNDEN

Narin'in trajik ölümünden sonra sessizliğe gömülen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuğun hayatını kaybettiği, toplamda 15 çocuk ölümünün yaşandığı ve bunlardan 9'unun Güran ailesine mensup olduğu ortaya çıktı.

İşte o ölümler şu şekilde:

- Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü.



- Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler A.A ve Y. A., 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü.



- Narin'in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S.(3) ile F. S.(4) aynı gün öldü.



- Narin'in annesinin amca çocuğu F. Ç ile M.Ç. de 2 yaşında hayatını kaybetti.



- Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. 5 aylıkken öldü.



- Savaş Güran'ın (22) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi.