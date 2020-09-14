Nazlı Çelik, Mehmetçik'le birlikte Herekol'da

Star TV ekranlarında uzun süre haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, Siirt'te Herekol Yıldırım-11 operasyonunu yerinde izledi.

Mehmetçik'i operasyonlarda yalnız bırakmayan Star TV'nin başarılı sunucusu Nazlı Çelik, son yaptığı hareketle gönülleri bir kez daha fethetti.

Birçok kez Mehmetçik'in katıldığı operasyonlarda moral için soluğu askerlerimizin yanında yera alan Nazlı Çelik bu sefer Siirt’te gerçekleşen Herekol Yıldırım-11 operasyonunda yer aldı.

HEREKOL DAĞI'NA ÇIKTI

Mehmetçik ile Herekol Dağı'na çıkan Çelik, soyal medya hesabından görüntüleri paylaşıp "Mehmetçik dağlarda teröriste geçit vermiyor. Van, Hakkari, Şırnak’ın ardından Siirt’te gerçekleşen Herekol Yıldırım-11 operasyonunda askerlerimizin insan üstü çabasını yerinde görüntüledik." ifadelerini kullandı.





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