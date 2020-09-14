Dolar
7.4936
0.281%
Euro
8.8882
0.3817%
Altın
1946.64
0.3252%
Borsa
1105.98
0.2974%
G. Altın
469.123
0.6205%
Bitcoin
77811.19
0.335%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C
    Nazlı Çelik, Mehmetçik'le birlikte Herekol'da

    Nazlı Çelik, Mehmetçik'le birlikte Herekol'da

    Star TV ekranlarında uzun süre haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, Siirt'te Herekol Yıldırım-11 operasyonunu yerinde izledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 09:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mehmetçik'i operasyonlarda yalnız bırakmayan Star TV'nin başarılı sunucusu Nazlı Çelik, son yaptığı hareketle gönülleri bir kez daha fethetti.

    Birçok kez Mehmetçik'in katıldığı operasyonlarda moral için soluğu askerlerimizin yanında yera alan Nazlı Çelik bu sefer Siirt’te gerçekleşen Herekol Yıldırım-11 operasyonunda yer aldı.

    HEREKOL DAĞI'NA ÇIKTI

    Mehmetçik ile Herekol Dağı'na çıkan Çelik, soyal medya hesabından görüntüleri paylaşıp "Mehmetçik dağlarda teröriste geçit vermiyor. Van, Hakkari, Şırnak’ın ardından Siirt’te gerçekleşen Herekol Yıldırım-11 operasyonunda askerlerimizin insan üstü çabasını yerinde görüntüledik." ifadelerini kullandı.

    Nazlı Çelik, Mehmetçik le birlikte Herekol da #1

    Nazlı Çelik, Mehmetçik le birlikte Herekol da #2

    Nazlı Çelik, Mehmetçik le birlikte Herekol da #3

    Nazlı Çelik, Mehmetçik le birlikte Herekol da #4

    Nazlı Çelik, Mehmetçik le birlikte Herekol da #5

    Nazlı Çelik, Mehmetçik le birlikte Herekol da #6

    Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti VİDEO ARŞiV

    Nazlı Çelik Beybuta Tepesi'ne çıktı ViDEO ARŞiV

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir