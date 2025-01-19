Ne Uludağ, ne Kartepe! Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi açıldı; Herkes akın ediyor...

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Kayak merkezleri, özellikle sömestr döneminde büyük ilgi görüyor.

Uludağ, Palandöken, Erciyes gibi kayak merkezlerinin yanı sıra daha uygun fiyatlı seçenekler de araştırılıyor.

Sivas, ekonomik kayak tatili planlayanların gözde noktası oldu.

Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta olan ve 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak sezonunu açtı.

Tüm ihtiyaçlara cevap veren konaklama ve günübirlik tesisleri, gece kayağı, buz pateni pisti, teleski ve telesiyej hizmetleri sunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, misafirlerini konuk etmeye başladı.

Kayak merkezinde bulunan imkanlar hakkında da bilgi veren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek “Kayak merkezimiz, kayak severlerin tüm beklentilerini karşılayacak bir kapasitede. Her tür kayak severe hitap edecek bir kayak merkezi. Bu anlamda 7 pistimiz var. En uzunu 3 bin 500, en kısası da 900 metre. Toplamda da 16 bin metre civarında bir kayak pisti uzunluğuna sahip. Ayrıca tesisimizde kızak ile kaymak isteyenlere yönelik olarak 400 metre uzunluğa sahip Türkiye’nin en uzun yürüyen bantı mevcut." diye konuştu.

HEM EKONOMİK HEM KONFORLU

Yıldız Dağı Kayak Merkezinde bu sene ilk kez faaliyete geçecek olan 2 adet dağ evi olduğunu belirten Vali Şimşek “Tüm bunların yanında Yıldız Dağı Kayak Merkezinde 2 telesiyej, 1 t-bar ile birlikte gece kayak imkânı da sağlıyoruz misafirlerimize. Yaklaşık 300 yataklı konaklama imkânı sunan otelimiz ve 25 adet doğal yaşam evlerimiz de mevcut.

Son olarak bir yenilik olarak şunu da belirtmeliyim ki bu yıl ayrıca 2 adet Chalet adı verilen oldukça konforlu ve özel konaklama imkânı sunacak olan dağ evimizi de faaliyete geçiriyoruz. Tabii kayak merkezimizin diğer kayak merkezlerine oranla ekonomik imkânlar sunan bir merkez olduğunu da vurgulamalıyız. Bu da merkezimizi cazip kılan yönlerden birisi.

Kısacası burada kayak severler için her şey mevcut. İnanıyorum ki burayı tercih eden misafirlerimiz pişman olmayacak ve burada tüm beklentilerinin karşılandığı güzel bir kış tatili geçireceklerdir. Ben sezonun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Tüm kayak severleri Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne beklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA