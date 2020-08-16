Nemrut Krater Gölü çevresinde yapılan inşaat durduruldu

Bitlis Valiliği, Nemrut Krater Gölü çevresinde kurulması planlanan tesisle ilgili inşaat çalışmalarının durdurulduğunu duyurdu.

Birinci derece doğal sit alanı statüsündeki Nemrut Dağı Krater Gölü betonlaşmaktan son anda kurtuldu.

Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve Bitlis ili sınırları içerisinde yer alan bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, endemik bitki örtüsü ve doğal dokusuyla bilinen Nemrut Dağı Krater Gölü'nün çeresine sosyal tesis inşaatı başlamıştı.

Bitlis Valiliği, son günlerde sosyal medyada Nemrut Gölü'nde beton döküldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine harekete geçti.

"UYGUNSUZ YAPILAŞMA TESPİT EDİLDİ"

Valilik yaptığı açıklamada inşaatın durdurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan araştırma sonucunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizdeki Nemrut Krater Gölü civarına vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla doğaya uyumlu bazı tesislerin yapılması için ihaleye çıkıldığı bilgisi alınmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü uhdesinde yürütülen iş ile ilgili olarak müteahhit firma, Nemrut Krater Gölü'nde işe başlamış ancak yükümlüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz ve kötü bir yapılaşmaya sebep olduğu tespit edilmiştir.

"İNŞAAT DURDURULDU"

Bunun üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü, derhal Nemrut Krater Gölü'nde söz konusu firma tarafından yapılan işi durdurmuştur. Konuyla ilgili olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır."

"ESKİ HALİNE DÖNDÜRÜLECEK"

Açıklamada, göle dökülen betonun Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından en yakın sürede sökülüp kaldırılacağı ve bölgenin eski doğal haline getirileceği belirtildi.