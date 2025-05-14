Nevşehir'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

İHA
Nevşehir'de 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda, 35 yaşındaki İ.Ö. adlı kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evininin balkonundan düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI
Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede balkondan düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İ.Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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