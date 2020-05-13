Nevşehir'de belediye, veresiye defterlerini yaktı

İş insanı tarafından borçları ödenen bakkalların defterleri toplanarak yakılırken, ihtiyaç sahipleri borçları ödendiği için mutlu oldu.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir iş insanı, 12 bakkal ve marketteki veresiye defterlerinin borçlarını ödedi.

Hayırseverin isteği üzerine tutanakla teslim alınan defterler, belediye önünde yakıldı.

"VERESİYE DEFTERLERİNİ YAKIYORUZ"

Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, “Ramazan ayında yardımlaşma geleneğimizin yaşatılması adına çok önemli bir bağış oldu. Hayırsever iş adamımız bizi arayınca hemen esnaflarla görüşüldü, onlar da katkı sağladı. Bu güzel haslette emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu örnek davranışın tüm Türkiye’ye ve İslam alemine örnek olmasını temenni ediyorum. Borçları ödenip teslim alınan veresiye defterlerini şimdi de yakıp ortadan kaldırıyoruz.” dedi.