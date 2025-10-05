Niğde'de ahır yangını: 170 koyun telef oldu

Niğde'de Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde Seslikaya mevkiinde Ali Kaçmaz'a ait ahırda yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm ahırı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

170 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ancak 200'e yakın küçükbaş hayvandan 170'inin yanarak telef olduğu, saman balyalarının da zarar gördüğü belirlendi.

Ahır sahibi Ali Kaçmaz, "Öğle saatlerinde şeker fabrikasına yem almaya gitmiştim. Döndüğümde ahır tamamen yanmıştı. İçeride 200 civarında hayvanım vardı, büyük kısmını kaybettik" ifadelerine yer verdi.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.