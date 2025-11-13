Niğde'de apartman dairesinde yangın paniği

- Niğde'de bir apartmanın 6. katında yangın çıktı ve salonda maddi hasar oluştu.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve yangında yaralanan olmadı.
- Yangının nedeni araştırılmaya başlandı.
Niğde'de saat 20.30'da İnönü Mahallesi Ulubey Sokak'ta bulunan Fettahlar Apartmanı'nın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin salon kısmında yangın çıktı.
APARTMANDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında apartman güvenlik amacıyla boşaltılırken, çevrede de tedbir amaçlı güvenlik önlemleri alındı.
Şans eseri yangında yaralanan olmazken, evin salon kısmında maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.