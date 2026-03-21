Niğde'de feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'de Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 DDR 407 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Ferdi Bıyık (31) ve Gökhan Ö. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahelesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ferdi Bıyık hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Gökhan Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.