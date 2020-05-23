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    Niğde'de otomobille gezmeye çıkan iki kişiye para cezası

    Polis ekipleri, şehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 15:30
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    Niğde'de otomobille gezmeye çıkan iki kişiye para cezası

    Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'nin cadde ve sokakları boş kaldı.

    OTOMOBİLLE GEZEN 2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

    İzin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapıldı. Derbent Kavşağı'nda da otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası verildi.

    Niğde’de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi -2

    Niğde’de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi -3

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