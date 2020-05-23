- En Son Haber
- İç Haber
- Niğde'de otomobille gezmeye çıkan iki kişiye para cezası
Niğde'de otomobille gezmeye çıkan iki kişiye para cezası
Polis ekipleri, şehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
- DHA
- 23.05.2020 - 15:30
Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'nin cadde ve sokakları boş kaldı.
OTOMOBİLLE GEZEN 2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
İzin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapıldı. Derbent Kavşağı'nda da otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası verildi.