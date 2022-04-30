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    Niğde'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Niğde'de doluyla karışık başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.
    • 30.04.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 21:20
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    Niğde'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Niğde'de akşamüstü doluyla karışık yağmaya başlayan şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda yer yer su taşkınlarına neden oldu.

    Ev ve iş yerlerine su bastı

    İş çıkışı evlerine dönmek isteyen birçok vatandaş yağıştan dolayı tıkanan trafik nedeniyle mağdur olurken bazı otomobiller de suda mahsur kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.

    Vatandaşlar ve belediye ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları yaptı. Yaklaşık iki saat süren şiddetli yağışın son bulmasıyla hayat yeniden normale döndü.

    Niğde'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu VİDEO

    Niğde de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #1

    Niğde de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #2

    Niğde de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #3

    Niğde de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #4


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