Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Niğde'de yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Adana-Niğde Otoyolu'nda Y.D yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 03.15 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün şoförü ise gözaltına alındı.

''HERHALDE ŞOFÖR AŞIRI HIZLIYDI''

Kaza esnasında uyuduğunu söyleyen yolculardan Mehmet Emin Altun, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Kaza esnasında uyuyordum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.