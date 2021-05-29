Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
312.084
-2.83%
EXEN Coin
32.43
-6.99%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

    Niğde'de yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 07:40
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 08:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

    Adana-Niğde Otoyolu'nda Y.D yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 03.15 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün şoförü ise gözaltına alındı.

    Niğde de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı #1

    ''HERHALDE ŞOFÖR AŞIRI HIZLIYDI''

    Kaza esnasında uyuduğunu söyleyen yolculardan Mehmet Emin Altun, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Kaza esnasında uyuyordum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var" dedi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Niğde de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı #2

    Niğde de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı #3

    Niğde de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı #4

    Niğde de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı #5

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir