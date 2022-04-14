İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, ilkbaharda kayak yapma imkanı buluyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Hala kayıyorlar

Kayakseverler, merkezdeki dört farklı kapıda toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimdeki 41 pistte kayak yaptı.

Gece kayağı da var

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, nisan ayının ortasında kayak yapmayı sürdürüyor.

Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerde hafta sonları gece kayağı da yapılıyor.

130 santim kaldı

AA’nın haberine göre pistlerde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi VİDEO

