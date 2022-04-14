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    Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi

    İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, ilkbaharda kayak yapma imkanı buluyor.
    • 14.04.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 17:12
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    Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi

    Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

    Hala kayıyorlar

    Kayakseverler, merkezdeki dört farklı kapıda toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimdeki 41 pistte kayak yaptı.

    Gece kayağı da var

    İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, nisan ayının ortasında kayak yapmayı sürdürüyor.

    Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerde hafta sonları gece kayağı da yapılıyor.

    130 santim kaldı

    AA’nın haberine göre pistlerde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

    Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi VİDEO

    Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi #1

    Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi #2

    Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi #3

    Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi #4

    Nisanın ortasında Erciyes’te kar keyfi #5


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