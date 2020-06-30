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    Oktay: Risk Sermayesi Fonu oluşturduk

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz.
    • AA
    • 30.06.2020 - 15:31
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    Oktay: Risk Sermayesi Fonu oluşturduk #1

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz.

    Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık.

    Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk."

     

     

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