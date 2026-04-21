Okul randevusu nereden ve nasıl alınır: İşte adım adım Veli Randevu Sistemi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olayların ardından okul güvenliği yeniden ülke gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması amacıyla Veli Randevu Sistemi’nin daha etkin kullanılacağını açıkladı.

Yeni düzenlemelerle birlikte bazı okullarda randevusuz veli girişine kısıtlama getirilirken, velilerin okul yönetimiyle görüşebilmek için önceden sistem üzerinden randevu oluşturması gerekecek.

Peki, okul randevusu nasıl alınır? Veli Randevu Sistemi’ne nasıl girilir?

VELİ RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Veli Randevu Sistemi, velilerin öğretmenler ve okul personeliyle yapacağı görüşmeleri önceden planlamasına olanak tanıyor. Sistemin temel amacı, okul güvenliğini üst seviyeye çıkarırken eğitim saatlerinin aksamasını önlemek ve düzenli bir iletişim akışı sağlamaktır.

SİSTEME GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikle MEB’in resmi "Okul Randevu Sistemi" internet adresine gidin.

Güvenlik gereği sisteme sadece e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılabilmektedir. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle oturumunuzu açın.

Sisteme girdikten sonra karşınıza çıkan panelde "Yeni Randevu" veya geçmiş taleplerinizi görebileceğiniz "Randevularım" sekmelerini kullanabilirsiniz.

YENİ RANDEVU NASIL OLUŞTURULUR?

"Yeni Randevu" bölümüne girerek "Randevu Al" butonuna tıklayın.

Görüşmek istediğiniz öğretmeni veya ilgili okul personelini listeden belirleyin.

Öğretmenin sistemde tanımlı olan boş saatlerini görüntüleyerek size uygun olan zaman dilimini seçin.

Başvurunuzu tamamladığınızda talebiniz sisteme "Onay Bekliyor" olarak düşecektir.

RANDEVU DURUMLARI NEYİ İFADE EDİYOR?

Oluşturduğunuz randevu talebinin sonucunu sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Durum çubuğunda göreceğiniz ifadelerin anlamları şunlardır:

Beklemede: Talebiniz okul yönetimi veya ilgili öğretmenin ekranına düşmüş, onay süreci devam ediyor demektir.

Onaylandı: Randevunuz kesinleşmiştir. Bu aşamada hem veliye hem de öğretmene bilgilendirme bildirimi iletilir.

Reddedildi: Seçtiğiniz zaman diliminin uygun olmadığını gösterir. Bu durumda farklı bir tarih veya saat seçerek başvurunuzu yinelemeniz gerekir.