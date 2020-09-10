Ölümden kurtarılan 157 göçmen Çeşme’ye getirildi

Yunanistan'ın Amorgas Adası yakınında alabora olarak batan motor yattan ticari bir yük gemisi tarafından kurtarılan 157 göçmen Çeşme'ye getirilirken, kayıp olduğu ileri sürülen 26 göçmen aranıyor

İzmir'den hareket ederek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve içinde 183 göçmenin olduğu ileri sürülen motoryat, 8 Eylül Salı günü saat 23.00 sıralarında Amorgas Adası yakınında alabora olarak battı.

Motoryatın battığı bölgeden geçmekte olan bir ticari yük gemisi, 157 göçmeni ölümden kurtararak, gemiye aldı.

YÜK GEMİSİ BİLGİ VERDİ

Ticari yük gemisi, fırtına nedeniyle, denizin kısmen daha sakin olduğu Çeşme açıklarına demirleyerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı bilgilendirdi.

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında demirli olan ticari yük gemisine çıktılar. Gemideki göçmenlerin kendilerini geminin ambarına kapattıkları ve direndikleri iddia edilirken, bir süre sonra ikna edildikleri ileri sürüldü.

Ticari yük gemisi tarafından ölümden kurtarılan 157 göçmen, büyük bir balıkçı teknesine alınarak, Çeşme iskelesine getirildi.

Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla Çeşme iskelesine çıkarıldı. Göçmenlerin iskeledeki işlemleri yapılırken, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri de göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladılar.

26 GÖÇMEN KAYIP

Öte yandan göçmenlerin 26’sının kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği de öğrenilirken, eşinin kayıp olduğunu öne süren bir göçmenin çocuklarına sarılarak, gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

Organizatör oldukları iddiası ile 9 kişi gözaltına alındı Göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkışını organize ettiği ileri sürülen 9 şüpheli, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.