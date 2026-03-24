Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e üslup tepkisi: Tarihin en kalitesiz siyasetini yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde kullandığı dile ve siyaset tarzına eleştirilerde bulundu.

Ömer Çelik, Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

"KULLANDIĞI DİL, KENDİ SİCİLİNE EKLEDİĞİ BİR ÇİRKİNLİKTİR"

Açıklamasında Özel'in siyaset dilini eleştiren Çelik, "Tarihin en kalitesiz siyasetini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in üslubunu kınadığını belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir." dedi.

ÖZEL'İN GRUP TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı ve hükümetin dış politikasını, özellikle bölgesel krizler karşısındaki tutumunu 'eleştirdiği' üslubuyla gündeme gelmişti.

Bölgede savaş devam ederken, Türkiye ateş çemberinin içinde güven ve huzurla günlük yaşantısını sürdürürken, Özel'in bu ifadeleri tepki çekmişti.

"ÖZÜR ÖZEL, TARİHİN EN KALİTESİZ SİYASETİNİ YAPIYOR"

Çelik, açıklamalarında şu sözleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor ve en 'çirkin' dilini kullanıyor.



Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı.



Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi.

"BU ÇİRKİNLİĞİ ÖZEL'E İADE EDİYORUZ"

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz.



Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor.



Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel'in siyaseti oluyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLER, MİLLETİMİZ İÇİN GÜVENCEDİR"

Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor.



Bunu defalarca yaptılar.



Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler.



Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir.

"DÜNYANIN BU ZOR ZAMANLARINDA SİYASİ FİTNELERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir.



Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz.



Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da, içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz.