Emekliye ÖTV’siz araç teklifi son durum: İşte şartları

Emeklilere ÖTV’siz araç alım hakkı tanınacağına yönelik iddialar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Artan araç fiyatları karşısında zorlanan milyonlarca emekli, söz konusu düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceğini ve kimleri kapsayacağını yakından takip ediyor.

Düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Eğer teklif kabul edilirse emekli vatandaşlar bir defaya mahsus ÖTV ödemeden araç satın alabilecek.

Peki, hangi emeklileri kapsıyor ve şartları neler?

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hazırlanan düzenleme, tüm emeklileri kapsamıyor. Teklife göre, ÖTV muafiyetinden yalnızca belirli statüdeki emekliler yararlanabilecek

Buna göre 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf ya da sanatkâr olarak faaliyet göstermiş olanlar ile 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur üzerinden yaşlılık aylığı alan emekliler düzenleme kapsamına dahil ediliyor.

ŞARTLARI NELER?

Emekliler bu haktan emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yararlanabilecek.

Sadece bir defaya mahsus hak tanınacak.

Alınacak araç ticari değil, binek otomobil olacak.

ÖTV’siz alınan araç, satın alındığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek veya farklı bir şekilde elden çıkarılamayacak. Bu süreden önce satış yapılması halinde ise ödenmeyen ÖTV tutarı, gecikme faiziyle birlikte geri tahsil edilecek.