Samsun'da aynı kuyumcudan iki kez altın çalan kadın yakalandı

Samsun'da kuyumcu hırsızlığı..

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda G.Ş. (50) adlı kadın, 19 Mart tarihinde müşteri gibi girdiği kuyumcudan altın çaldı. Aynı kadın, 23 Mart'ta da yine aynı kuyumcuya gelip altın çaldı.

500 BİN LİRALIK ALTIN ÇALDI

Yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını G.Ş. isimli kadının gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli G.Ş.'nin çaldığı altınları, kardeşi E.Ş. (40) ile birlikte başka bir kuyumcuya satmak istediği sırada kuyumcunun altınların çalıntı olduğunu fark etmesi üzerine olay polise ihbar edildi.

ALTINLARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi çalınan altınlarla birlikte yakaladı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise müştekiye eksiksiz şekilde teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ve G.Ş., işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgulaması tamamlanan kız kardeşler, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, G.Ş.'ye ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.