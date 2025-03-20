Ordu Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

İHA

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen Ordu Şehir Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanırken altyapı hizmetleri ve yol çalışmaları hızla sürüyor.

ORDU ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden, Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında binanın kaba inşaatı tamamlanırken altyapı ve yol çalışmaları hızla sürüyor.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatında bugüne kadar yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği Koordinasyon Toplantılarının 12.cisi, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok tarafından Ordu Şehir Hastanesinin planlanan sürede hizmete açılabilmesi için daha önce yapılan koordinasyon toplantılarında görüşülen konular kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ile örnek servis odaları, servislerdeki banyo ve tuvaletler, ameliyathaneler, yoğun bakım odaları, yemekhane hakkında toplantıya katılanlara bilgi verildi.

ORDU ŞEHİR HASTANESİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Ordu Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayacak yolların yapımı, Say Deresinin ıslah çalışmaları, elektrik, doğalgaz, internet, kanalizasyon ve içmesuyu gibi altyapı hizmetlerinde gelinen son durum ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi alan Vali Muammer Erol, Şehir Hastanesi inşaatının altyapı hizmetleri ile birlikte planlanan sürede tamamlanarak, hizmete alınması için yoğun çaba sarf eden kurum yetkililerine teşekkür etti.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Koordinasyon Toplantısına, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, DSİ Samsun 7. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Şerbetçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Tüzün, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, DSİ 77. Şube Müdürü Mehmet Kurul, Türk Telekom Başmüdürü Zafer Onur Atasoy, YEDAŞ Ordu İl Koordinatörü Mustafa Öztürk, Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Doğan Gürler, Ordu Şehir Hastanesi Yüklenici Firma Proje Müdürü Yalçın Sekmen ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.