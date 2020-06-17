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    Ordu'da bir kişi yengesini balta ile yaraladı

    Gölköy ilçesinde, arazi yüzünden tartıştığı yengesini balta ile yaralayan 70 yaşındaki Mustafa Taş, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 17:10
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    Ordu'da bir kişi yengesini balta ile yaraladı

    Ordu'nun Gölköy ilçesi Kale Mahallesi’nde Mustafa Taş (70), arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş (66) ile tartıştı.

    BAŞINA BALTA İLE VURDU

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Taş, baltayla yengesinin başına vurdu.

    Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mustafa Taş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı -1

    Tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı -2

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