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- Ordu'da bir kişi yengesini balta ile yaraladı
Ordu'da bir kişi yengesini balta ile yaraladı
Gölköy ilçesinde, arazi yüzünden tartıştığı yengesini balta ile yaralayan 70 yaşındaki Mustafa Taş, gözaltına alındı.
- DHA
- 17.06.2020 - 17:10
Ordu'nun Gölköy ilçesi Kale Mahallesi’nde Mustafa Taş (70), arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş (66) ile tartıştı.
BAŞINA BALTA İLE VURDU
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Taş, baltayla yengesinin başına vurdu.
Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mustafa Taş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.