Ordu’da 17 katlı gökdelenler yıkıldı, kumsal halka açıldı

Sahile yapılan 17 katlı gökdelenlerin yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halka açıldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar şimdilerde denize girmenin keyfini yaşıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17’şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halkın hizmetine açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ,“Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal, her gün denize giren vatandaşlarla dolup taşıyor.

“KIYILARIMIZI, YEŞİL ALANLARIMIZI ENGELLEMESİNLER”

Kumsalın halka açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Deniz Şanlı, “Çok rahat ettiğimiz ailecek gelebildiğimiz bir yer oldu. Burası gerçekten halka ait bir yer oldu, bunun için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz. Kıyılarımızı, yeşil alanlarımızı engellemesinler. Bizim denize ihtiyacımız var. O binalar kalmış olsa burayı katledecekti, bu yüzden çok iyi oldu.” dedi.

Ordu’da 17 katlı gökdelenin yıkıldığı kumsal halka açıldı VİDEO

“HERKES DENİZE GİREBİLİYOR”

İnşaatın başladığı günden bu yana alanda denize giremediklerini belirten Furkan Palavar, “Burası inşaat halindeyken denize giremiyorduk. Yıkıldıktan sonra herkes denize girebiliyor. Merkeze yakın, sakin ve ulaşımı kolay.” diye konuştu.

“KARADENİZ HALKININ DENİZSİZ YAPMA ŞANSI YOK”

Mert Öztürk de, “Karadeniz halkının denizsiz yapma şansı yok. Gökdelen olsaydı burası halka kapanacaktı. Başkanımızın ve halkın desteği ile burası yıkılarak halka açıldı. Biz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“BİNALAR GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VERİYORDU"

Kirazlimanı sakinlerinin tek denize girme alanının yeniden vatandaşa verildiği için mutlu olduğunu vurgulayan Köksal Şentürk, “Yapılan çalışma çok iyi oldu. İnsanlar gelip burada eğlenebiliyor. Kirazlimanı sakinlerinin denize girme alanı burasıydı. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada binalar yapılması denize kirlilik veriyordu. Şimdi çok iyi oldu.” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ KARAR VERİLMİŞ”

Gökdelenin yıkım kararının çok memnun edici olduğunu aktaran Ferhat Aras, “Birkaç yıl önce burada çok kötü bir görüntü vardı. Şimdi yıkıldığını görmek çok çok iyi olmuş. Hem Ordu’nun doğal manzarasını kapatan bir yapıydı. Bu şekilde yapılsaydı kıyı boyunca devamı gelecekti. En iyi karar verilmiş.” açıklamasında bulundu.

(Gökdelenlerin yıkılmadan önceki son hali)

“GÖKDELEN İNŞAATI BAŞLADIĞINDA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜK”

Gökdelen inşaatının başladığı gün çok üzüldüklerini ve yıkım kararı ile bu hüznün sevince dönüştüğünü vurgulayan Ufuk Palavar ise şunları kaydetti:

“Burada daha önce gökdelen yapıldığında çok üzülmüştük. İnşaat yapılırken buraya gelemiyorduk, başka yerlere gidiyorduk. Şimdi burası yıkılıp halka açılınca bizim içinde çok güzel oldu. Evimize yakın bir alanda denize giriyoruz.”

MAHKEME KARARIYLA DURDURMUŞTU

Adeta kumsalın üzerine inşa edilen 17 katlı 3 blok gökdelen inşaatını mahkeme kararıyla durdurarak yıkım kararının alınmasını sağlayan ve bunu gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Vatandaşın kıyıdan geçme hakkını ortadan kaldıran, insan haklarına aykırı bir proje bu. Ben bunu ortadan kaldırmakta yani yıkmakta kararlıyım. Biz ne sıkıntılar atlattık onun için bize vız gelir tırıs gider.” demişti.

Başkan Güler, hukuk mücadelesini kazanarak binaların yıkımını sağlamıştı.