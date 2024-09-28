Ordu'da astsubayı şehit eden sürücünün ifadesine ulaşıldı: Kaçmak gibi bir niyetim yoktu 18 Eylül'de yaşanan acı olayda, 'dur' ihtarına uymayarak kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden Adem T. ifadesinde "Yol üzerinde kontrol noktası olduğunu görmedim" dedi.

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DHA

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, bir astsubayımızı şehit etmişti.

Ayrıca, suç geçmişine ulaşılan Adem Topçu'nun çeşitli suçlardan 22 adet suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.

'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda, 18 Eylül'de saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, kontrol noktasında görevli ekipler, Adem T. yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak Adem T., ihtara uymayan kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı.

Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. olay sonrası yaralanırken, yaralılar ihbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayan Çangır, şehit oldu.

KONTROL NOKTASINDA DURMAMAKTAN DEFALARCA CEZA ALMIŞ

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Adem Topçu, 25 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan tutuklanırken, zanlının uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezası bulunduğu ortaya çıktı.

"KONTROL NOKTASI OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

Adem Topçu, ifadesinde kendisini şu sözler ile savundu:

Normal bir şekilde, 100 kilometre hızla kendi şeridimde gidiyordum. Yolun daralması üzerine sağ şeride doğru yanaştım.



Yol üzerinde kontrol noktası olduğunu görmedim. Çarpmak ya da kaçmak gibi bir niyetim yoktu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)