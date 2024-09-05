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Ordu’da bir evde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi

Ordu’da bir evde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi Jandarma ekipleri tarafından operasyonda bir evde, çok sayıda dinamit ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.