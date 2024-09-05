Ordu’da bir evde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi

İHA
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kumru ilçesinde, 2 şahsın evine yönelik operasyon düzenlendi.
Şahısların evlerinde ve kargo paketlerinde yapılan aramalarda; 23 adet kablolu dinamit patlayıcı, 279 adet kablolu kibrit eczası fünye, 3,70 kilogram ANFO, 35 adet kablolu dinamit kapsülü, 51 adet dinamit yapımında kullanılan boru, 11 top kablo, 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet lehim makinesi, 2 adet boru kesme makası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. (40) ve Y.Ş. (42) isimli şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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