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    Ordu'da bir kişi denize düşen şapkasını almak isterken boğuluyordu

    Ordu'nun Ünye ilçesinde, denize düşen şapkasını almak için suya giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.
    • 15.06.2022 - 18:41
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    Ordu'da bir kişi denize düşen şapkasını almak isterken boğuluyordu

    Ordu'nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, kendi teknesiyle denize açılan 60 yaşındaki Saadettin D.’nin şapkası rüzgarla birlikte savruldu.

    Şapkasını almak isterken denize düştü

    Denize uçan şapkasını almaya çalışan şahıs dengesini kaybederek denize düştü. Bu sırada çalışır halde bulunan teknesine yüzerek yetişmeye çalışan şahıs, suyun yorgunluğuyla denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

    Ordu da bir kişi denize düşen şapkasını almak isterken boğuluyordu #1

    Ekipler tarafından kurtarıldı

    Denizin ortasında suyun üstünde bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler adamı kurtarmaya çalıştı.

    İHA'nın haberine göre, bir başka vatandaşın teknesiyle kıyıya çıkarılan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için kentte bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

    Öte yandan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Ordu da bir kişi denize düşen şapkasını almak isterken boğuluyordu #2

    Ordu da bir kişi denize düşen şapkasını almak isterken boğuluyordu #3

    Ordu da bir kişi denize düşen şapkasını almak isterken boğuluyordu #4

    Ordu da bir kişi denize düşen şapkasını almak isterken boğuluyordu #5


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