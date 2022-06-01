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    Ordu'da kepçeyle husumetlisinin otomobilini ters çeviren operatör tutuklandı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde kullandığı kepçeyle, içinde 2 kişi olan otomobili ters çeviren operatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 01.06.2022 - 20:10
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 20:50
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    Ordu'da kepçeyle husumetlisinin otomobilini ters çeviren operatör tutuklandı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan Onur D. ile Erol Ç., Cevizdere Mahallesi Acısu mevkiinde Asarkaya Kent Ormanı yolunda karşılaştı.

    Kepçeyle üzerine sürdüğü otomobili ters çevirdi

    Operatör Erol Ç., hızlı bir şekilde kepçeyi 06 RCA 70 plakalı otomobilin üzerine sürdü. Onur D. araçla geri geri kaçmaya çalıştı. Ancak ona yetişen Erol Ç., iş makinesinin kepçesi ile otomobili kaldırarak ters çevirdi.

    Aracın içindeki kişi yaralandı

    Aracın içinden çıkan sürücü kepçe operatörüne tepki gösterdi. Hızını alamayan operatör iş makinesinin kepçesi ile otomobile bastırarak onu sürükledi. Aracın içinde bulunan diğer kişi de canını zor kurtardı.

    Olayda hafif yaralanan Onur D., 112 acil servis ile kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Kepçe operatörü tutuklandı

    DHA'nın haberine göre kepçe operatörü Erol Ç. ise ‘kasten adam yaralama ve öldürmeye teşebbüs’ suçlarından bugün Ünle Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlı, Ünye M Tipi Cezaevine gönderildi.

    Ordu'da kepçe operatörü, sürücüsü içindeyken otomobile takla attırdı VİDEO ARŞİV

    Ordu da kepçeyle husumetlisinin otomobilini ters çeviren operatör tutuklandı #1

    Ordu da kepçeyle husumetlisinin otomobilini ters çeviren operatör tutuklandı #2


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