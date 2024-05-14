Ordu’da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 5 yaralı

İHA
Ordu'da Nizamettin Mahallesi Nizamettin Caddesi üzerinde, Gökay G.’nin kullandığı 52 AEL 415 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun alt tarafında bulunan fındık bahçesine doğru takla attı.
Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Seyda G., Abdullah M., Zeynep Zülal A. ve Alican T. yaralandı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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