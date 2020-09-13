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    Ordu'da virüse yakalanan babaannenin torun hasreti sona erdi

    Virüse yakalanarak evde izole olan babaanne ile Türkiye'nin tanıdığı Ali Asaf, karantina sürecinin sona ermesiyle birbirine kavuştu.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 14:23
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    Ordu'da virüse yakalanan babaannenin torun hasreti sona erdi

    Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Nuray Kaymak, ağustos ayında koronavirüse yakalanmış, doktor tavsiyesiyle kendisini evinde izole etmesine karar verilmişti.

    TORUNUNU CAMIN ARDINDAN GÖRDÜ

    Nuray Kaymak'ın 2 yaşındaki torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidip, onunla cam arkasından oynamaya çalışmıştı.

    Babaanne de torun hasretini cam arkasından gidermişti.

    Ordu'da virüse yakalanan babaannenin torun hasreti sona erdi VİDEO

    Ordu da virüse yakalanan babaannenin torun hasreti sona erdi #1

    HASRET SONA ERDİ

    14 günlük izolasyon sürecinin bitmesinin ardından babaanne ile torunu bir araya geldi. Koronavirüsü yenip torunu ile oyunlar oynayan Nuray Kaymak, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

    Ordu da virüse yakalanan babaannenin torun hasreti sona erdi #2

    Ordu da virüse yakalanan babaannenin torun hasreti sona erdi #3

    Ordu da virüse yakalanan babaannenin torun hasreti sona erdi #4

    Ordu da virüse yakalanan babaannenin torun hasreti sona erdi #5

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