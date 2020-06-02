Eski mezarlık üzerine inşa edilen ve 12. kata kadar ulaşan sahildeki gökdelenlerin yıkımı tamamlandı.

Ordu'da, Mayıs 2018'de ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi.

Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta 12’nci kata kadar ulaşılırken, mahalle sakinleri 1700 imza toplayarak söz konusu yapıya karşı çıktı.

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapılan ve geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu binalar için yıkım kararı verildi.

Vatandaşların yıkılması için imza topladığı gökdelenler için yaklaşık 3 ayı aşkındır devam eden çalışmalarda sona gelindi. 12'şer katlı iki blokun tamamen yıkıldığı alanda, geriye kalan moloz yığınları havadan görüntülendi.

Ordu'daki gökdelenlerden geriye moloz yığını kaldı ViDEO

"BU YIKIMIN KARARINI HER YİĞİT VEREMEZDİ"

Kirazlimanı Mahalle Muhtarı Fikret Güneytepe ise "vicdanları yaralayan proje" olarak adlandırdığı binaların yıkım kararına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Güneytepe, "Bu yıkımın kararını her yiğit vermezdi. Yıkım artık tamamlandı. Bundan sonra halkın talebi doğrultusunda şehirden halkın gelip, burada yararlanabileceği sosyal tesis beklentimiz var. Burası tamamen yeşil alandı.

Burada tarihi cami ve eski mezarlar vardı, onların hepsi tarih oldu ve hafriyatla birlikte kaybolmuştu. Halkımız burayı sosyal tesis olarak talep ediyor. Verilen bu karar da halk tarafından alkışlandı." dedi.