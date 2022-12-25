Organize suç örgütü lideri ve yöneticisi Türkiye'ye iade edilecek

Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz, sahte pasaport ile Arjantin'de yakalandı..

Yaklanmalarının ardından Türkiye'ye iadeleri konusunda yapılan talebin, adli makamlar tarafından kabul edildiği duyuruldu.

Türkiye'ye iade edilecekler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca her iki şahsın Latin Amerika ülkelerine gittiği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bölge ülkelerinin İnterpol birimleri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Serkan Kurtuluş'un ve Lider Camgöz'ün Arjantin'de sahte pasaport ile yakalanmaları sağlanmıştır. Akabinde Adalet Bakanlığımızca her ik şahıs hakkında hazırlanan iade evrakları hem diplomatik hem de İnterpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletilmiştir. Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca, söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir"





