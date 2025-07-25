Orman yangınları nedeniyle 2 bin 619 kişi güvenli bölgelere alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar Karabük başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan devam ediyor.

4 BİN 231 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yangınlara karşı mücadele kapsamında; 4 bin 231 personel 45 hava aracı ve bin 236 kara aracı görev yapıyor.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Başkan yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve AFAD Daire Başkanları da yangının meydana geldiği illere gitmek suretiyle süreci yerinde takip ederek yürütülen çalışmaların koordinasyonuna destek sağlıyor.

TOPLAM 2 BİN 619 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD, muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Sakarya ili Geyve ilçesine bağlı 3 mahalleden 350, Bilecik ili Osmaneli ilçesine bağlı 7 köyden bin 105, Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı 1 mahalleden 58, İzmir ili Bayındır ilçesine bağlı 1 mahalleden 100, Karabük ili Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki 14 mahalleden bin 6 olmak üzere toplam 2 bin 619 vatandaşın ise güvenli bölgelere alındığını açıkladı.

Ayrıca Sakarya-Geyve / Bilecik-Osmaneli ilçelerinde yangın nedeniyle 4 bin 84 küçükbaş ve bin 796 büyükbaş hayvan; Eskişehir-Seyitgazi / Afyonkarahisar-İhsaniye ilçelerinde yangın nedeniyle 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 6 bin 10 hayvanın güvenli bölgeye alındığını bildirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada hasar tespit çalışmalarına ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, Defterdarlık ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Sakarya, Bilecik ve Karabük illerinde yangından etkilenen bölgelerde yapılan hasar ve zarar tespit çalışmaları kapsamında; Sakarya ili Taşoluk köyü'nde 2 konut ve 2 ahır yıkık/ağır; Bilecik ilinde, 6 depo, 1 konut yıkık/ağır olarak tespit edilmiştir. Karabük ili merkez mahallesi Kamış Köyü'nde 8 bağımsız bölüm, 3 depo, 2 ahır ve 1 samanlık yıkık/ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 8 konut ve 1 depoda eşya zararı tespit edilmiştir. Tespit edilen hasar ve zararlar için vatandaşlarımıza gerekli destekler sağlanmaktadır"

"10 ORMAN KAHRAMANI KARDEŞİMİZ MAALESEF ŞEHİT OLMUŞTUR"

AFAD'dan yapılan paylaşımda orman şehitleri de anılarak şöyle denildi: